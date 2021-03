Freinsheim (dpa/lrs) - Ein 19-Jähriger ist mit seinem Motorrad von einer Landstraße bei Freinsheim (Landkreis Bad Dürkheim) abgekommen und gegen eine Brücke geprallt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall am Samstagnachmittag «erheblich» verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 19-Jährige sei bei der Kollision über seinen Lenker geschleudert worden und im Graben liegengeblieben. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Zeugenaussagen gehe die Polizei von einem Fahrfehler des 19-Jährigen aus.

