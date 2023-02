Schoden (dpa/lrs) - Vier Menschen sind am Sonntagabend auf der L 138 im Kreis Trier-Saarburg bei einem Zusammenstoß verletzt worden - drei von ihnen schwer. Ein 19-jähriger Mann sei gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen kurz vor der Gemeinde Schoden auf die Gegenfahrbahn geraten, so die Polizei am frühen Montagmorgen. Dort sei er mit einer 51-jährigen Autofahrerin kollidiert. Der 19-Jährige sowie ein 22 Jahre alter Mann und eine 25 Jahre alte Frau, die sich mit im Wagen der Unfallgegnerin befanden, seien dabei schwer verletzt worden, hieß es weiter. Die 51-Jährige sei leicht verletzt worden. Die L 138 war für mehrere Stunden gesperrt. Warum der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar.

Pressemitteilung der Polizei