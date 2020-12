Bingen (dpa/lrs) - Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Bingen schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der junge Mann war demnach am Montagabend mit seinem Wagen bei der Auffahrt zur Bundesstraße 9 auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug sei dann im Straßengraben zum Stehen gekommen. Der 19-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit werden. Das Auto sei «aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit» von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei weiter mit.

