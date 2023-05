Maxsain (dpa/lrs) - Ein junger Motorradfahrer ist zwischen Hartenfels und Maxsain (Westerwaldkreis) von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, habe der Biker am Mittwochabend die Kontrolle über sein Motorrad verloren - vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war. Der 19-Jährige kam von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

