Mainz (dpa/lrs) - Die Landesregierung treibt den Glasfaserausbau in drei Landkreisen mit zusätzlichen Fördermitteln voran. Die Mittel für den Breitbandausbau in Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Südliche Weinstraße werden um mehr als 4,3 Millionen Euro auf dann nahezu 16 Millionen Euro aufgestockt, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Zu diesen Landesfördermitteln kommen Bundesfördermittel und kommunale Anteile dazu.

Als Grund für die Erhöhung der Landesförderung nannte das Ministerium technische Umplanungen. Dabei könne die Zahl der direkt mit Glasfaser versorgten Menschen erhöht werden. So sollen in den drei Kreisen jetzt insgesamt 1830 Kilometer Glasfaser neu verlegt werden. Private Haushalte, Unternehmen, Schulen und andere Einrichtungen können dann eine Bandbreite von einem Gigabit in der Sekunde nutzen. Zurzeit gibt es diese Bandbreite nach Angaben des Ministeriums für 38,7 Prozent aller Haushalte in Rheinland-Pfalz. Für rund 88 Prozent der Haushalte besteht eine Abdeckung mit mindestens 50 Megabit in der Sekunde.