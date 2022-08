Eine eher gemächliche Verfolgungsfahrt hat die Polizei im Westerwald beschäftigt. Eine Streife wollte in der Nacht zum Samstag bei Ransbach-Baumbach ein mit zwei Menschen besetztes Auto kontrollieren, wie die Polizei in Montabaur mitteilte. Doch der Fahrer habe weder auf ein Stopp-Signal noch auf Blaulicht und Martinshorn reagiert und sei davongefahren - mit Tempo 40 bis 50. Das Auto stoppte schließlich in einer Sackgasse und der Fahrer konnte nach kurzer Flucht zu Fuß geschnappt werden.

Ransbach-Baumbach/Montabaur (dpa/lrs) - Dieser entpuppte sich den Beamten zufolge als 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, der den Wagen der Eltern ohne deren Kenntnis genutzt hatte. „Die niedrige und untypische Geschwindigkeit des flüchtenden Pkw“, so die Beamten, „ließ sich durch die ausschließliche Benutzung des ersten Gangs durch den Fahranfänger erklären“. Der Jugendliche müsse sich nun wegen mehrerer Straftatbestände verantworten.