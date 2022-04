Ein 18-Jähriger hat in Rheinbreitbach betrunken einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht und sich dabei schwer verletzt. Er verlor am Samstagabend die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit zwei parkenden Fahrzeugen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahranfänger musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten mit einem Alkoholtest einen Wert von fast zwei Promille bei dem 18-Jährigen fest. Außerdem entzogen die Beamten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rheinbreitbach (dpa/lrs) - Pressemitteilung der Polizei