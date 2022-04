Bei einem Verkehrsunfall bei Schweisweiler (Donnersbergkreis) ist am Samstagmittag ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen habe der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf den Grünstreifen geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Schweisweiler (dpa/lrs) - Polizeimeldung