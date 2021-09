Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Gesundheitsämter im Saarland haben binnen 24 Stunden 178 neue Corona-Fälle registriert. Damit stieg die Inzidenz nach Angaben des Robert- Koch-Instituts vom Sonntag auf 95,4 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner (Stand 3.15 Uhr). Am Samstag waren es 93,0, am Sonntag der vergangenen Woche noch 81,2.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 blieb unverändert. Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland 45 219 bestätigte Corona-Infektionen gezählt, 1035 Menschen starben an oder mit dem Erreger.