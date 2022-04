Ein 17-Jähriger ist am Ostersonntag in Baar (Kreis Mayen-Koblenz) betrunken Auto gefahren und hat einer Frau ins Gesicht geschlagen. Der Teenager besaß keinen Führerschein und soll sich den Wagen eines Freundes bei einem Junggesellenfest geschnappt haben, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Daraufhin gerieten beide in Streit und der 17-Jährige schlug die Frau, die schlichten wollte. Sie wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Eltern des Jugendlichen wurden kontaktiert und ihm eine Blutprobe entnommen.

Baar (dpa/lrs) - Pressemitteilung