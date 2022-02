Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein alkoholisierter 17-Jähriger ist beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Samstagabend in Wellesweiler ohne Rücksicht auf den Verkehr über die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Trotz einer Bremsung habe eine 52-Jährige Autofahrerin die Kollision mit dem 17-Jährigen nicht verhindern können. Er sei in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden und außer Lebensgefahr.