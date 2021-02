Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Saarland ist innerhalb eines Tages um 162 auf 27 386 gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 816 Menschen mit oder an dem Virus gestorben, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren vier mehr als am Mittwoch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag am Donnerstag bei 89,0 nach 96,1 am Mittwoch. Derzeit gelten 1769 Menschen im Saarland als infiziert. 234 Covid-19-Patienten werden stationär behandelt, 56 von ihnen auf einer Intensivstation (Stand: Donnerstag 00.01 Uhr).

