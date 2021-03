Bad Ems (dpa/lrs) - 16 Mädchen unter 15 Jahren haben 2019 in Rheinland-Pfalz abgetrieben. Auch 82 junge Frauen zwischen 15 und 18 Jahren brachen im selben Jahr eine Schwangerschaft ab - genauso wie 20 über 44-jährige Frauen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Insgesamt trieben 3592 Frauen im Jahr 2019 in Rheinland-Pfalz ab. In 3478 Fällen wurden die Schwangerschaftsabbrüche nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Eine medizinische Indikation war in 113 Fällen die Begründung für die Abtreibung - in einem Fall ein Sexualdelikt. 2296 der Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen im Jahr 2019 im Land - also fast 64 Prozent - lebten bereits mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern unter einem Dach.

