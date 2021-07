Saarbrücken (dpa/lrs) - Insgesamt 16 Parteien haben im Saarland beim Landeswahlleiter eine Landesliste für die Bundestagswahl am 26. Oktober eingereicht. Neben den vier im Saarbrücker Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, Linke und AfD sind dies unter anderem FDP, Grüne, die Freien Wähler, die zuletzt in Rheinland-Pfalz den Einzug in den dortigen Landtag geschafft hatten, die rechtsextreme NPD, die Piraten, Volt und auch die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP). Am 30. Juli entscheidet dann der Landeswahlausschuss in öffentlicher Sitzung darüber, welche Listen zugelassen werden.

