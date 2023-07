Geichlingen (dpa/lrs) - Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm in ein Auto gefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche sei aus bislang nicht geklärter Ursache am Sonntagnachmittag in einer Kurve der B50 zwischen den Ortslagen Geichlingen und Obergeckler auf die Gegenfahrspur gekommen und dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Autos seien leicht verletzt worden.

