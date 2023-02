Durch ein Reifenstück sind auf der A61 bei Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) 16 Fahrzeuge beschädigt worden. Das Teil wurde am Donnerstagabend infolge eines geplatzten Reifens am Auflieger eines Lkws auf die Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Fahrer und Fahrerinnen der nachfolgenden 16 Autos konnten dem Reifenteil demnach nicht ausweichen und stießen damit zusammen oder überfuhren es.

Gensingen (dpa/lrs) - Der 44-jährige Lkw-Fahrer stellte sein mit einem Gefahrengut beladenes Fahrzeug in der Zwischenzeit auf dem Standstreifen ab, wo Einsatzkräfte der Autobahnmeisterei den beschädigten Reifen auswechselten. Die Polizei sperrte die Autobahn komplett ab und befreite sie von den Reifen- und Fahrzeugteilen der beschädigten Autos. Die Fahrer und Fahrerinnen wurden zur Unfallaufnahme auf einen nahegelegenen Parkplatz gebeten. Ihre Fahrzeuge waren zwar beschädigt, aber noch fahrbereit.

Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf mindestens 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Aufgrund der Vollsperrung der Autobahn hatte sich ein Rückstau von mehreren Kilometern gebildet.

