Mainz (dpa/lrs) - Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Samstag 154 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5785 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand: 11.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um eine Person auf 3161.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 43,7 und damit unter dem Wert des Vortags (47,5). Seit Beginn der Pandemie haben sich den Angaben zufolge insgesamt 104 016 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Die höchste Inzidenz gab es weiter im Kreis Germersheim mit 118,6. Danach folgte der Kreis Altenkirchen (100,9).

