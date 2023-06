Für rund 150.000 Asylsuchende in Rheinland-Pfalz ist die Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in den vergangenen gut 30 Jahren erste Anlaufstelle gewesen. Die AfA Trier sei «die allerbedeutendste» im Land, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag bei einer Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung. Sie nehme «zwei Drittel aller Flüchtlinge, die nach Rheinland-Pfalz kommen, als allererstes auf».

Trier (dpa/lrs) - Die AfA war Anfang Mai 1992 auf dem Gelände einer ehemaligen französischen Kaserne in Trier gegründet worden. Sie sei die älteste Aufnahmeeinrichtung des Landes, sagte Integrationsministerin Kathrina Binz (Grüne). «Wir möchten Integration von Anfang an.» Dafür stehe die AfA Trier, «die ein gutes Ankommen» ermögliche.

Derzeit seien gut 900 Personen aus 40 Nationen untergebracht, sagte der Leiter der AfA Trier, Thomas Pütz. Die meisten Menschen kämen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, Pakistan und Ägypten. In der Anlage, die auch drei Containeranlagen umfasst, könnten 1045 Menschen «sozialverträglich» beherbergt werden.

In Rheinland-Pfalz gibt es laut Integrationsministerium derzeit fünf landeseigene Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende: in Trier, Bitburg, Hermeskeil, Speyer und Kusel mit einer Außenstelle auf dem Flughafen Hahn. Insgesamt gebe es 6900 verfügbare Plätze, die Ende vergangener Woche zu 75 Prozent belegt waren. Für Erstaufnahmen sind die Standorte Trier und Speyer zuständig. Die AfA Trier war von 2000 bis 2012 die einzige Einrichtung im Land.

Rheinland-Pfalz hat im laufenden Jahr über das bundesweite Verteilsystem bereits rund 5300 asylsuchende Menschen aufgenommen, wie das das Ministerium für Integration mitteilte. Das seien 1400 mehr als im Vorjahreszeitraum - in 2022 kamen insgesamt rund 11.500. Zusätzlich zu den Asylsuchenden befinden sich laut Ministerium rund 44.800 Menschen mit Ukraine-Bezug in Rheinland-Pfalz.

