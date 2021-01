Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Treffen von Autotunern in Saarbrücken hat die Polizei insgesamt 15 Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen festgestellt. Auf einem Parkplatz versammelten sich mehrere Menschen mit ihren Fahrzeugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie verhielten sich beim Eintreffen der Beamten am Samstagabend laut Polizei «zum Teil äußerst unkooperativ und provozierend». Der größte Teil der Anwesenden habe keinen Mundschutz getragen und sich nicht an den Mindestabstand gehalten. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie ein.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Treffen von Autotunern in Saarbrücken hat die Polizei insgesamt 15 Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen festgestellt. Auf einem Parkplatz versammelten sich mehrere Menschen mit ihren Fahrzeugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie verhielten sich beim Eintreffen der Beamten am Samstagabend laut Polizei „zum Teil äußerst unkooperativ und provozierend“. Der größte Teil der Anwesenden habe keinen Mundschutz getragen und sich nicht an den Mindestabstand gehalten. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie ein.