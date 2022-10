2020 und 2021 ist der Plan einer neuen Deutschen Chormeisterschaft in Koblenz jeweils den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen - nun steigt das Sängertreffen in kleinerem Rahmen an diesem Wochenende in der Rhein-Mosel-Stadt. Statt ursprünglich bis zu 100 Chöre werden von Freitag bis Sonntag (21. bis 23.10.) nur 15 Sängergruppen aus ganz Deutschland erwartet, wie der Veranstalterverein Interkultur mitteilt. Dennoch sei die Freude groß - die Chöre bringen laut Interkultur «die ganze Stadt zum Klingen und zeigen ihrem Publikum: Wir sind noch da! Wir singen, wir genießen den gemeinsamen Austausch und wir wollen die Chorszene wieder zum Leben erwecken!»

Koblenz (dpa/lrs) - Geplant sind ein Eröffnungskonzert am Freitag mit der Universitätsmusik Koblenz und dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie, ein Chorwettbewerb am Samstag mit einem Preisgeld von 2000 Euro sowie Chorauftritte an mehreren Orten am Sonntag.

Der Sprecher des Chorverbands Rheinland-Pfalz, Dieter Meyer, sagt der Deutschen Presse-Agentur, in dem Bundesland dürfte es noch um die 1500 weltliche Chöre geben. Schätzungsweise rund 150 hätten in den Zeiten starker Corona-Beschränkungen aufgegeben - vor allem in den Dörfern. „Dort fehlte sowieso der Nachwuchs“, erklärt Meyer. In den Städten sei die Situation generell besser. „Bei den Kirchenchören dürften die Zahlen ähnlich sein“, vermutet er.

Es gebe aber auch positive Beispiele: „Manche Chöre sind in der Corona-Zeit mit Online-Proben am Ball geblieben. Sie haben so neue Literatur einstudiert und das jetzt bei Präsenztreffen verfeinert“, sagt der Verbandssprecher. Im Sommer 2022 sei der Konzertkalender wieder voller Chormusik gewesen. „Jetzt um Weihnachten herum sind allerdings bislang nur wenige Konzerte geplant“, ergänzt Meyer. „Keiner weiß genau, wie das mit Corona weitergeht. Das ist alles noch sehr verhalten.“

Deutsche Chormeisterschaft