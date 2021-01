Mainz (dpa/lrs) - Medienkompetenz, Pflegekosten oder Lebensmittelüberwachung: Unter dem Motto «Verbraucher wählen Zukunft» hat die rheinland-pfälzische Verbraucherzentrale zur Landtagswahl 15 Punkte zum Schutz der Bürger vorgestellt. «Wir wollen ihnen mit den Forderungen eine wichtige Stimme geben», sagte Vorständin Ulrike von der Lühe am Freitag in Mainz. Thematisch gliedern sich die Aufrufe in Digitales, Energie, Verträge und Finanzen, Lebensmittel sowie Pflege und Barrierefreiheit. So fordern die Verbraucherschützer etwa, dass Investitionskosten in der Pflege vom Land statt vom Betroffenen übernommen werden sowie ein überprüfbares «Barrierefrei-Konzept» für Gebäude. Beim Thema Lebensmitteln müsse es im Krisenfall auf Knopfdruck die Möglichkeit geben, Lieferketten schnell nachzuvollziehen. «Das funktioniert derzeit nicht gut», so Waldtraud Fesser, Fachbereichsleiterin Lebensmittel und Ernährung. Schulen müssten gleichzeitig bei der Verbraucherbildung verstärkt unterstützt werden. Diese sei eine «wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe am Verbraucheralltag».

Mainz (dpa/lrs) - Medienkompetenz, Pflegekosten oder Lebensmittelüberwachung: Unter dem Motto „Verbraucher wählen Zukunft“ hat die rheinland-pfälzische Verbraucherzentrale zur Landtagswahl 15 Punkte zum Schutz der Bürger vorgestellt. „Wir wollen ihnen mit den Forderungen eine wichtige Stimme geben“, sagte Vorständin Ulrike von der Lühe am Freitag in Mainz. Thematisch gliedern sich die Aufrufe in Digitales, Energie, Verträge und Finanzen, Lebensmittel sowie Pflege und Barrierefreiheit. So fordern die Verbraucherschützer etwa, dass Investitionskosten in der Pflege vom Land statt vom Betroffenen übernommen werden sowie ein überprüfbares „Barrierefrei-Konzept“ für Gebäude. Beim Thema Lebensmitteln müsse es im Krisenfall auf Knopfdruck die Möglichkeit geben, Lieferketten schnell nachzuvollziehen. „Das funktioniert derzeit nicht gut“, so Waldtraud Fesser, Fachbereichsleiterin Lebensmittel und Ernährung. Schulen müssten gleichzeitig bei der Verbraucherbildung verstärkt unterstützt werden. Diese sei eine „wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe am Verbraucheralltag“.

Vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 14. März werde man mit den Kandidaten ins Gespräch gehen, so von der Lühe. Auch in der nächsten Legislaturperiode ginge es darum, „den Finger darauf zu legen“, dass wichtige verbraucherbezogene Punkte von der Politik umgesetzt werden. „Wir merken, dass diese Impulse Gehör finden“, sagte von der Lühe über die Zusammenarbeit mit den Ministerien der aktuellen Regierung.