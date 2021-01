Hohen-Sülzen (dpa/lrs) - Beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Alzey-Worms ist laut Polizei ein Schaden von rund 140 000 Euro entstanden. Verletzt wurde durch das Feuer in Hohen-Sülzen niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 48 Jahre alte Hauseigentümerin und ihr Lebensgefährte seien am Samstagnachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen. Bei ihrer Rückkehr etwa eine Stunde später sei das Erdgeschoss des Hauses voll mit dickem, schwarzem Qualm gewesen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Erdgeschoss bereits in Flammen gestanden.

Auch die Nachbarn mussten ihr Haus wegen des Rauchs verlassen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.