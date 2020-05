Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind von Donnerstag auf Freitag 14 festgestellte Corona-Infektionen hinzugekommen. Damit werden im Bundesland nun 6576 bestätigte Fälle von Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gezählt, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte. Die Zahl der Todesfälle zum Stand 10.00 Uhr stieg um 2 auf 226. Aktuell als infiziert gelten demnach 381 Menschen, und 5969 sind wieder genesen. Auf die meisten Todesfälle kommt mit 26 die Stadt Mainz, dahinter liegt der Kreis Mainz-Bingen mit 24.

Seit dem 7. Mai gelten gelockerte Besuchs- und Ausgangsregelungen in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Grundsätzlich gilt, dass Besuche nur dann nicht möglich sind, wenn in einer Einrichtung eine Corona-Infektion behandelt wird. Die Regelung werde nun über den 24. Mai hinaus verlängert und in einigen Punkten ergänzt, teilte das Ministerium mit. Demnach können Bewohnerinnen und Bewohner die Einrichtungen weiter unter bestimmten Auflagen verlassen und bis zu einer Stunde täglich Besuch empfangen.