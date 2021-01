Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland binnen 19 Stunden um 138 gestiegen. Damit lag die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 20 476, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich um drei auf 469. Aktuell sind 1932 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz) lag am Freitag bei 117,4. Die Kliniken im Land behandelten 275 Covid-19-Patienten, 66 von ihnen auf einer Intensivstation. Die Daten beruhen auf Meldungen der Gesundheitsämter der Landkreise, wie sie dem Ministerium bis Freitag, 11.00 Uhr, mitgeteilt wurden. Vom Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises ging allerdings laut Ministerium bis zu diesem Zeitpunkt keine Meldung ein.

2716 Saarländer haben bislang nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. In die Zahl wurden Meldungen einbezogen, die bis Freitag (12.30 Uhr) an das RKI gemeldet wurden. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der Geimpften um 597, wie aus RKI-Angaben von Freitag hervorgeht. Unter der Gesamtzahl waren 1080 Bewohner von Pflegeheimen.

Saar-SPD-Generalsekretär Christian Petry kritisierte am Freitag die schon laufende Terminvergabe bei Corona-Impfungen in dem kleinen Flächenland als ungerechtes Windhundprinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Das saarländische Gesundheitsministerium solle die Vorgehensweise bei den Anmeldungen überdenken. Sie schaffe Ungerechtigkeiten und Verdruss: „Daher sollte eine schnelle Registrierung aller impfbereiten Personen und eine darauffolgende Terminvergabe beziehungsweise -reihenfolge erfolgen.“