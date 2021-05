Saarbrücken (dpa/lrs) - Binnen eines Tages sind im Saarland 133 neue Corona-Infektionen und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervor (Stand 3.11 Uhr). Die Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - stieg auf 83,2 nach 74,0 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland laut RKI 40.281 Corona-Infektionen registriert sowie 995 Todesfälle im Verbindung mit dem Erreger. In den Regionen verzeichnete der Kreis Saarlouis mit 102,9 die höchste Inzidenz, am niedrigsten war diese im Kreis Neunkirchen mit 42,6.

