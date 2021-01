Frankenthal (dpa/lrs) - Bei einem Brand in der Silvesternacht in Frankenthal mit 13 Leichtverletzten hat die Polizei einen Zusammenhang mit einem Feuerwerkskörper nicht ausgeschlossen. Als Brandursache werde dies bei den Ermittlungen in Betracht gezogen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nachgewiesen sei das vorerst noch nicht.

Kurz vor 1.00 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Frankenthal nach eigenen Angaben zu einem vierstöckigen 18-Wohnparteien-Haus gerufen worden. Dichter Rauch drang aus dem Treppenhaus. Bewohner auf Balkonen hätten um Hilfe gerufen. Über eine Drehleiter brachten Feuerwehrleute fünf Menschen nach unten. Weitere Bewohner führten sie den Angaben zufolge nach einer Belüftung des Treppenhauses ins Freie. Der Brand am Boden des Treppenhauses sei rasch gelöscht worden. 13 Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser.

Die Feuerwehr kontrollierte nach eigener Mitteilung alle Wohnungen. Diese wurden „soweit erforderlich mittels Überdrucklüftern rauchfrei geblasen“. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort, hinzu kam der Rettungsdienst „mit einem Großaufgebot an Rettungswagen“. Laut dem Polizeisprecher beläuft sich der Sachschaden nach erster Schätzung auf rund 10 000 Euro.