Mainz (dpa/lrs) - Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 127 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht auf 32,3, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert bei 53,4.

Aktuell sind 5638 Menschen in Rheinland-Pfalz nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Wert seit dem 9. März. Seit Beginn der Pandemie sind 3731 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben. Das heißt: Seit Sonntag gab es sechs weitere Todesfälle.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es nach den für die Bundes-Notbremse maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen (Stand 3.11 Uhr) in Ludwigshafen mit 81,9. Danach folgen die Städte Worms (65,8), Kaiserslautern (52,0) und Mainz (51,7). Die niedrigste Inzidenz hat die Stadt Koblenz mit 14,9 Infektionen je 100.000 Einwohner.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 152.821 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

