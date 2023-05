Knapp zwei Monate nach dem Startschuss sind bereits 100 Kreise, Städte und Gemeinden dem Kommunalen Klimapakt (KKP) beigetreten. «Die große Nachfrage nach so kurzer Zeit übertrifft unsere Erwartungen», sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz. 92 Prozent aller kreisfreien Städte seien dabei. Allerdings kann im laufenden Jahr zunächst nur rund die Hälfte der beigetretenen Kommunen intensiv in Sachen Klimaschutz, Energiewende und Bewältigung der Klimawandelfolgen beraten werden.

Mainz (dpa/lrs) - «Jahr für Jahr werden dann weiteren Kommunen die passgerechten Beratungsleistungen durch die Energieagentur Rheinland-Pfalz und das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen zuteil», heißt es in der Mitteilung. Früher war von weiteren 50 Kommunen 2024 die Rede.

Die Reihenfolge richte sich nach dem Beitrittsdatum mitsamt der vollständigen Unterlagen, hieß es am Mittwoch in der Mitteilung. «Derweil stehen allen KKP-Kommunen allgemeine Angebote und Veranstaltungen innerhalb des KKP-Netzwerks offen, weswegen sich eine Bewerbung für die Kommunen jederzeit lohnt.»

