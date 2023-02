Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Idar-Oberstein ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Derzeit sei mit einer Schadenshöhe von etwa 100.000 Euro zu rechnen, teilte die Polizei mit. Im gesamten Haus, in dem sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand aufhielt, lebt den Angaben zufolge eine Person. Da ein angrenzendes Wohnhaus ebenfalls von den Flammen und dem Rauch betroffen war, mussten dort zwei Bewohner evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Das Brandgebäude kann derzeit nicht betreten werden und soll noch von einem Statiker überprüft werden. Die Bewohner beider Häuser wurden vorsorglich anderweitig untergebracht. Zur Brandursache wurden noch keine näheren Angaben gemacht.

Pressemitteilung