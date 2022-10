Zweibrücken (dpa/lrs) - Ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Zweibrücken hat einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei am Samstag niemand. Ersten Ermittlungen zufolge war ein neben dem Gebäude geparktes Auto aus ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf das Haus über, in dem sich unter anderem eine Shisha-Bar befand. Sie brannte nahezu komplett aus.

