Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Hendrick Zuck verlängert. Eine Laufzeit des Kontraktes wurde in einer Mitteilung des Vereins am Montag nicht genannt. Der 30-Jährige war 2018 an den Betzenberg zurückgekehrt, schon von 2010 von 2013 lief im Trikot der Roten Teufel auf. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Zuck 29 Partien in der 3. Liga und erzielte vier Tore.

Beim FCK fühle ich mich zuhause, deshalb musste ich nicht lange überlegen, meinen Vertrag hier zu verlängern“, sagte Zuck. „Ich habe mit dem Verein noch lange nicht die Ziele erreicht, die ich erreichen möchte, und freue mich, auch weiterhin aktiv daran mitarbeiten zu können.“

