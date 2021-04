Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken peilt weiter mit aller Macht den vierten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga an. Damit wäre der derzeitige Sechste automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert, wo der Club 2020 als Außenseiter bis ins Halbfinale stürmte. «Wenn wir am Ende Fünfter oder Sechster werden, war es trotzdem eine fantastische Saison», sagte Trainer Lukas Kwasniok vor der nächsten Herausforderung am Samstag (14.00 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken peilt weiter mit aller Macht den vierten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga an. Damit wäre der derzeitige Sechste automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert, wo der Club 2020 als Außenseiter bis ins Halbfinale stürmte. „Wenn wir am Ende Fünfter oder Sechster werden, war es trotzdem eine fantastische Saison“, sagte Trainer Lukas Kwasniok vor der nächsten Herausforderung am Samstag (14.00 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden

Der Aufsteiger hat noch die zusätzliche Chance, sich über den Landespokal für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Wegen der Corona-Pandemie wird der Saar-Sieger in dieser Saison nur zwischen Saarbrücken sowie den Regionalligisten FC 08 Homburg und SV Elversberg ermittelt.

Den Anschluss an die Aufstiegsplätze hat Saarbrücken ebenso wie Verfolger Wiesbaden inzwischen verloren. Im Hinspiel hatte es ein turbulentes 3:3 zwischen beiden Teams gegeben. Kwasniok rechnet wieder mit einem „aufregenden und kurzweiligen Spiel“. Der 39-Jährige verzichtet auf den Einsatz von Marin Sverko, der bei der U21-EM für Kroatien viel spielte. Erst behutsam aufgebaut werden soll der immer wieder verletzte Sebastian Bösel, bei dem Kwasniok von einem „Seuchenjahr“ sprach.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-65968/2