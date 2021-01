Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat Torhüter Jannick Theißen von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 verpflichtet. Dies teilte der Drittligist mit. Der Aufsteiger und Tabellenvierte reagierte damit auf die Verletzung von Ersatzkeeper Ramon Castellucci, der wegen einer Wadenbeinfraktur noch eine Weile ausfällt. Theißen unterschrieb an seinem 23. Geburtstag am Donnerstag einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Saarbrücken startet am Samstag (14.00 Uhr) mit der Partie beim SV Meppen in das neue Fußball-Jahr.