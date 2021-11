Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken will im Heimspiel der 3. Fußball-Liga gegen den FC Viktoria 1889 Berlin endlich Beständigkeit in seine Auftritte bekommen. Bislang haben die Saarländer in dieser Saison noch keine zwei Siege hintereinander gelandet. «Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Wir haben eigentlich eine gute Punkteausbeute, aber es fehlt unter dem Strich die Konstanz», sagte Linksverteidiger Mario Müller vor der Partie des 17. Spieltags am Samstag (14.00 Uhr). «Ein Ziel muss es auch sein, mal wieder ohne Gegentor zu spielen.»

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken will im Heimspiel der 3. Fußball-Liga gegen den FC Viktoria 1889 Berlin endlich Beständigkeit in seine Auftritte bekommen. Bislang haben die Saarländer in dieser Saison noch keine zwei Siege hintereinander gelandet. „Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Wir haben eigentlich eine gute Punkteausbeute, aber es fehlt unter dem Strich die Konstanz“, sagte Linksverteidiger Mario Müller vor der Partie des 17. Spieltags am Samstag (14.00 Uhr). „Ein Ziel muss es auch sein, mal wieder ohne Gegentor zu spielen.“

Der Tabellensiebte, der zwei Punkte mehr hat als Viktoria, hat auch noch Wiedergutmachung für das 0:2 vor drei Wochen im Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern zu leisten. „Es ist eine Mannschaft, die viele Dinge spielerisch lösen will und einen wirklich guten Fußball spielt“, warnte Trainer Uwe Koschinat vor dem Aufsteiger aus Berlin.

Sein Team hat weiter einige personelle Sorgen. Torjäger Adriano Grimaldi konnte wegen einer Oberschenkelverletzung nur eingeschränkt trainieren, Minos Gouras (Corona-Infektion) fehlt weiter. „Andere Mannschaften haben diese Probleme auch. Also beschweren wir uns nicht“, sagte Koschinat, dessen Team zuletzt mit 4:2 beim SC Verl siegte.