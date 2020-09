Basel (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat sein Testspiel beim Schweizer Ex-Meister FC Basel überraschend mit 5:1 gewonnen. Der Drittliga-Aufsteiger setzte sich am Freitag nach Toren von Tobias Jänicke (7./10./48. Minute), Marin Sverko (17.) und Fanol Perdedaj (51./Handelfmeter) gegen den Dritten der vergangenen Schweizer Super-League-Saison durch. Den einzigen Treffer für die ganz schwachen Gastgeber erzielte Mihailo Stevanovic in der 92. Minute. Für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok war es eine gelungene Generalprobe vor dem Drittliga-Auftakt des FCS am 19. September beim VfB Lübeck.