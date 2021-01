Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern holt am 26. Februar seine aufgrund der Corona-Pandemie verschobene Jahreshauptversammlung von 2020 nach. Aufgrund der aktuell geltenden Verordnungen wird die Veranstaltung ausschließlich virtuell abgehalten, wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte. Im September hatten die Gremien des FCK beschlossen, die Jahreshauptversammlung in das erste Quartal 2021 zu verlegen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler und der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Erfurt teilten in einem Schreiben an die Mitglieder mit: „Die weiterhin erforderliche Konsolidierung und Stabilisierung unseres FCK benötigt dringend Planungssicherheit. Aufgrund der anstehenden, richtungsweisenden Personalentscheidungen - Neuwahl von Aufsichtsrat und Ehrenrat - haben sich die Gremien dazu entschieden, von einer erneuten Verschiebung der Jahreshauptversammlung 2020 abzusehen.“