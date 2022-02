Beim Remis im Südwest-Derby zwischen Waldhof und Kaiserslautern bezeichnet sich FCK-Stürmer Boyd als der «einzige Verlierer». Der Trainer aber nimmt den Punkt gerne mit.

Mannheim (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern bleibt im Jahr 2022 auch nach dem Südwestderby in Mannheim ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen konnte mit dem 0:0 am Sonntag in der 3. Fußball-Liga beim SV Waldhof am Ende etwas besser leben. In der Tabelle wahrte der FCK nach 27 Spieltagen seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Mannheimer, bleibt weiter Zweiter und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

„Es gibt wenige Auswärtsspiele, die so schwer sind, wie hier in Mannheim. Wir sind nicht so gut ins Spiel reingekommen, haben aber viel Einsatz und Bereitschaft gezeigt“ sagte Antwerpen nach der Partie.

Vor der Pause sahen die 19 000 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion ein ausgeglichenes Derby, das vor allem durch Zweikämpfe geprägt war. Erst nach Wiederbeginn nahm das Spiel dann etwas Fahrt auf. Mannheims Pascal Sohm (53.) setzte die beste Tormöglichten der Waldhöfer neben Lauterns Gehäuse. Praktisch im Gegenzug vergab dann Terrence Boyd die größte Chance der Gäste, als er den Ball aus rund zehn Metern über das Tor schoß.

„Ich bin sehr angepisst, weil ich dem Team den Sieg schenken konnte und musste“, meinte der Mittelstürmer später im Interview mit „MagentaSport“. „Deswegen bin ich gefühlt auch der einzige Verlierer in diesem Derby.“

Für Antwerpen war es „unter dem Strich ein verdientes Unentschieden. Für uns ist das ein Ergebnis, das wir gerne mitnehmen“. Mannheims Coach Patrick Glöckner trauerte dagegen den vergebenen drei Punkten etwas hinterher: „Es ist schade, dass uns heute der Sieg nicht gelungen ist. Gegen eine Mannschaft wie Kaiserslautern bekommt nur zwei, drei Torchancen. Die hatten wir, aber da muss man dann mal eine nutzen, wenn man etwas Besonderes schaffen will.“

Einen Wermutstropfen gab es aufseiten des FCK: Der gerade erst von einem Muskelfaserriss genesene Felix Götze knickte bereits in der Anfangsphase in einem Zweikampf um. Nach 17 Minuten musste der 24-Jährige ausgewechselt werden. „Die Diagnose steht noch nicht fest. Wir müssen da die MRT-Untersuchung abwarten“, sagte Antwerpen. Am kommenden Samstag empfängt Kaiserslautern zuhause den SC Verl, der SV Waldhof tritt beim Halleschen FC an.

