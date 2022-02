Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern kann mit einem Sieg im Nachholspiel des 23. Spieltages beim TSV 1860 München (Dienstag, 19.00 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Gewinnen die seit 13 Spielen ungeschlagenen Roten Teufel auch im Stadion an der Grünwalder Straße, beträgt ihr Vorsprung auf Platz vier in der 3. Fußball-Liga schon sieben Punkte.

„Wir spielen gegen eine richtig gute Mannschaft. 1860 macht sich Hoffnung, nochmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Unser Ziel ist es aber wie immer, die drei Punkte zu holen“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Montag vor der Abreise des Tabellenzweiten nach München. Der 50-Jährige denkt aufgrund der hohen Belastung in der Englischen Woche über personelle Wechsel in der Startformation nach.

Stürmer und Neuzugang Terrence Boyd (31) wird jedoch weiter erkrankt ausfallen. „Terrence ist erst wieder im Auswärtsspiel in Osnabrück eine Option“, sagte Antwerpen. Abwehrspieler Boris Tomiak hat seine Gelbsperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung. Für die Partie der beiden Traditionsclubs sind bis zu 7500 Zuschauer zugelassen. 720 Fans unterstützen dabei den FCK, das Gästekontingent war binnen weniger Minuten ausverkauft.

