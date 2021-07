Meppen (dpa/lrs) - Am 2. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Kaiserslautern die erste Niederlage der Saison kassiert. Beim SV Meppen unterlagen die Pfälzer am Samstag mit 0:1 (0:1). Praktisch mit dem Pausenpfiff (45.+4 Minute) erzielte Max Dombrowka den Siegtreffer für die Gastgeber. Vor 5813 Zuschauern war Kaiserslautern vor der Pause die spielerisch bessere Mannschaft und hätte eigentlich in Führung gehen müssen.

Der FCK konnte aber klare Torchancen nicht verwerten, unter anderem traf Daniel Hanslik nach 23 Minuten nur die Latte. Nach Wiederbeginn entwickelte sich dann ein auf beiden Seiten zerfahrenes Spiel, in dem sich die Roten Teufel nur noch wenige nennenswerte Möglichkeiten herausspielen konnten.

