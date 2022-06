Otterbach (dpa/lrs) - Eine Übung mit Dekowaffen für eine Brauchtumsveranstaltung hat einen größeren Polizeieinsatz in Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) ausgelöst. Ein Anwohner hatte am Samstagabend jemanden auf der Hauptstraße mit einer Schusswaffe hantieren sehen und daraufhin den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin eilte neben Einsatzkräften verschiedener Dienststellen sogar eine Streife der US-Militärpolizei herbei, die sich in Otterbach befindet.

Sie stießen auf eine Gruppe von Männern, die mit nicht schussfähigen Dekowaffen für ein traditionelles Fest übten. „Dass diese Vorbereitungen zu einem Polizeieinsatz führen könnten, war für die einsichtigen Männer nicht vorstellbar“, hieß es in der Mitteilung abschließend.