Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich über viel Sonnenschein und mäßig warmes Wetter einstellen. Nachdem sich die lokalen Nebelfelder am Mittwochvormittag auflösen, bleibt es im Tagesverlauf sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad, im höheren Bergland um 16 Grad.

Am Donnerstag wird es ebenfalls heiter, am Nachmittag nimmt die Bewölkung im Norden jedoch zu. In Hochlagen können vereinzelt starke Böen auftreten. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 Grad.