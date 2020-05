Kaiserslautern (dpa/lrs) - Eine besondere Überraschung erlebten zwei Polizisten bei einer Kontrolle am Wochenende in Kaiserslautern. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten in der Nacht zum Sonntag einen Passanten. Ungefragt übergab der 19-Jährige den Polizisten ein gelbes Behältnis aus einem Überraschungsei mit dem Hinweis, darin sei Amphetamin. In dem Ei befanden sich rund zwei Gramm einer weißen Substanz. Gegen den 19-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.