Gau-Algesheim (dpa/lrs) - Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Gau-Algesheim am frühen Montagmorgen hat der Täter die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Diese habe dem Mann das geforderte Bargeld gegeben, teilte die Polizei in Mainz mit. Der Räuber lief mit seiner Beute durch einen Seitenausgang davon und flüchtete Richtung Innenstadt. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.

