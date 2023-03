Saarbrücken (dpa/lrs) - In Saarbrücken ist am Freitagabend eine Tankstelle überfallen worden. Der unbekannte Täter bedrohte den 39-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle im Stadtteil Burbach mit einer Schusswaffe, und entnahm einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Daraufhin flüchtete der Täter. Der Tankstellenmitarbeiter sei unverletzt geblieben, hieß es. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, jedoch ohne Erfolg. Ob es sich bei der Schusswaffe des Täters um eine echte Waffe handelte, war zunächst unklar.