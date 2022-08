Wittlich (dpa/lrs) - In der Nähe von Wittlich ist eine Tankstelle an der A1 überfallen worden. Ein in schwarz gekleideter Mann habe in der Nacht auf Mittwoch den Kassierer der Tankstelle mit einem Messer bedroht, in die Kasse gegriffen und einen dreistelligen Betrag erbeutet, teilte die Polizei mit. Danach sei der mutmaßliche Täter zu Fuß geflüchtet. Da sich die Tankstelle auf einer Raststätte befindet, können die Beamten derzeit nicht ausschließen, dass der Gesuchte auch mit einem Auto flüchtete.