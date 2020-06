Rockenhausen (dpa/lrs) - Sechs Wochen nach dem Überfall auf eine Tankstelle im Donnersbergkreis hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 25-Jährige aus Unterfranken sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Montag mit. Er soll bei der Tat Anfang Mai in Rockenhausen mehrere Getränkeflaschen gestohlen und den Kassierer mit einem Messer bedroht haben, dieser konnte flüchten. In der vergangenen Woche durchsuchten Ermittler die Wohnung des Verdächtigen in Unterfranken, dabei fanden sie laut Mitteilung Beweise für den Raub. Der 25-Jährige machte bislang keine Angaben.