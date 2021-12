Saarbrücken (dpa/lrs) - Binnen einer Woche sind in den saarländischen Arztpraxen mehr als 76.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Bei knapp 90 Prozent handele es sich um Auffrischungsimpfungen, wie die Kassenärztliche Vereinigung in Saarbrücken am Montag mitteilte. Rund 4000 Menschen wurden demnach zum ersten Mal geimpft, etwa die gleiche Zahl an Menschen erhielt die zweite Impfung. Durchgeführt wurden die Immunisierungen der letzten Woche in 883 Arztpraxen.