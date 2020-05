Mainz (dpa/lrs) - Hilfen von insgesamt mehr als 40 000 Euro für die von Schließungen in der Corona-Krise belasteten Zoos hat das Land Rheinland-Pfalz bislang bewilligt. Die Auszahlung des Geldes sei angewiesen worden, teilte das Umweltministerium in Mainz am Dienstag mit. Unterstützung bekommen demnach der Zoo Neuwied, das Reptilium in Landau, der Eifelpark in Gondorf sowie der Tierpark Niederfischbach. Das Land hatte Ende April angekündigt, Futter- und Tierarztkosten für Zoos und Tierparks zu übernehmen, die diesen während der vierwöchigen Schließung aufgrund der Pandemie entstanden sind. Seit dem 20. April dürfen die Anlagen wieder für Besucher geöffnet sein.