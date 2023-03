Ein stark betrunkener Autofahrer hat mit seinem Wagen in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) ein geparktes Fahrzeug und einen Zaun beschädigt. Laut einer Augenzeugin ist der Mann danach in ein benachbartes Haus gegangen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Kurz darauf seien mehrere Menschen aus dem Haus auf die Straße gekommen, um das Auto des 34-Jährigen auf ein Grundstück in einer anderen Straße zu schieben.

Diez (dpa/lrs) - Die Beamten führten nach dem Unfall am Sonntagabend einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 3,8 Promille ergab. Zusätzlich wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Da er keinen gültigen Führerschein hatte, muss er sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

