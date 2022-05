In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können in den kommenden Tagen Temperaturen von über 30 Grad erreicht werden. Am Mittwoch wird es oft sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Nur in der Eifel gibt es am Nachmittag ein geringes Schauerrisiko. Die Höchstwerte liegen bei 27 und 32 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es trocken bei Tiefstwerten zwischen 17 und 11 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Donnerstag ist es zunächst teils noch heiter. Vom Westen her ziehen dann allerdings Wolken auf. Ab dem Vormittag kann es regnen oder vereinzelt gewittern. Am Nachmittag ist dann häufig mit Schauern und Gewitter zu rechnen, örtlich auch mit Unwettern. Die Temperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad, im höheren Bergland bei etwa 25 Grad.